Nytårsforsæt? Her finder du det billigste træningscenter til at smide julefedtet

Det er januar, du har taget et ordentligt læs kilo på henover julen, og du skal virkelig til at i gang med at træne, hvis du med god samvittighed skal smide trøjen på stranden til sommer.

Men julen er ikke kun fyldt med slik, øl og fed mad. Det er også en dyr tid, hvor du har brugt alle dine penge på julegaver til dig selv – og måske familen.

Så derfor skal det fitnesscenter du vælger gerne være til at betale. Heldigvis har den uafhængige forbrugerhjemmeside Cuponation.dk kigget på, hvor du får det bedste tilbud hos de landsdækkende fitnesskæder her i januar.

Fitness til lavpris

Billigst er det nyopstartede lavpris-fitnesscenter Urban Gym, der med en månedspris på kun 99 kroner er testens klart billigste center. Her koster oprettelsen også 99 kroner, men man har ikke mulighed for holdtræning, ligesom der ikke er omklædning og bad i centrene.

Dyrest af de landsdækkende kæder er Fitnessdk og Dansk Fitness, hvor et medlemsskab hvert måned koster op mod 299 kroner. Så kan du til gengæld også bruge løs af hold, ligesom der er lækre omklædningsfaciliteter.

Her kan du se alle priserne på fitness-kæderne: