Praktikanten tester feminine former for fitness: Yoga-edition

Hvad er yoga?

Ganske kort er yoga et 5000 år gammelt træningssystem, hvor dets primære fokus er din krop og dit sind. Yoga handler om at være tilstede og have kontrol over bevægelser og åndedræt.

Hvorfor yoga?

Hvis du dyrker yoga, vil du med tiden få en stor portion kropsbevidsthed, som senere vil være med til at forebygge fremtidige skader (f.eks. dårlig ryg). Derudover vil de mange øvelser og stillinger bidrage til en sundere og mere smidig krop.

Restitueringsfaktor:

Jeg var øm, men ikke jeg-har-tonset-fodbold-i-flere-timer-øm. Mange af de små muskler, som ikke bliver brugt i dagligdagen, var virkelig ømme. Umiddelbart tænker jeg, at det har været de mange statiske balance-øvelser, der har gjort udslaget.

Sværhedsfaktor:

Du bliver helt sikkert udfordret på balancen for slet ikke at tale om din (manglende) udholdenhed. Hvert sekund, hvor du skal læne dig forover, strække det ene ben baglæns, og holde begge arme strakte foran dit hoved, føles som år, og det er ikke ligefrem fordi, syren bliver mindre med tiden.

Babefaktor:

Måske den største og vigtigste motivationsfaktor for os fyre, er jo pigerne. Og jeg skal da lige love for, at yoga-rummet var fyldt op med dem. Det skal dog siges, at alderssegmentet var meget bredt, men hey, hvem kan ikke godt lide piger (kvinder, damer, kald dem hvad du vil), der dyrker yoga i nogle utrolig tætsiddende bukser, og bukker sig forover i tide og utide?

PS: Husk løse shorts!