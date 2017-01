Trænede som en superhelt i 5 uger: Her er det vanvittige resultat

Chris Evans spillede hovedrollen i Captain America, og vi kan vidst godt blive enige om, at Chris kropsmæssigt leverede en pragtpræstation. Træneren, der fik ham i superhelte-form på bare fire uger, hedder Steve Zim, og han er sikker på, at han kan forvandle helt normale fyre til nøjagtig det samme.

Zim ejer sit eget fitnesscenter i Californien kaldet A Tighter U. Derudover er han forfatter og den personlig træner, som de kendte skuespillere bruger. Derfor har det amerikanske medie BuzzFeed sendt to medarbejdere over til Steve for at se, om det virkelig kan lade sig gøre at skabe superhelte på rekordtid.

Fedtprocent som en gulerod

Kelsey og Evan var de to forsøgskaniner, der blev udsat for et 5 ugers superhelte program. Det daglige program inkluderede minimum 1 times styrketræning og 20-40 minutters konditionstræning.

Kelsey startede hun ud med en vægt på 59 kg og en fedtprocent på 26. Efter de 5 uger havde hun tabt sig 4 kilo, mindsket sin fedtprocent med 6,2 og øget sin muskelmasse.

Desvære for Kelsey er det dog Evan, der virkelig har gjort store fremskridt. Evan startede på 70 kg og med en fedtprocent på 15. De 5 ugers træningsprogram gav Evan en forøgelse på 11 centimeter i skulderbredde, 8 centimeter over brystet og 3 centimeter mindre omkring livet.

Den helt store forskel var dog fedtprocenten. Evan gik fra en fedtprocent på 15, som i øvrigt slet ikke er dumt, og helt ned 6,6 procent.

Hvis du stadig mangler motivation, kan du se videoen herunder.