10 af verdens mest giftige dyr i verden

Box Jellyfish

Du er måske ikke så bange for vandmænd og den slags bløddyr, men denne goble er dæleme ikke til at spøge med! Goblen har fået prisen som verdens giftigste dyr, og har forårsaget intet mindre end 5.567 registrerede dødsfald siden 1954. Giften går ind og angriber hjertet, nervesystemet og hudcellerne. Det værste er dog, at smerten er så voldsom, at de fleste ofre går i chok, hvilket enten resulterer i drukning eller hjertestop, inden de når ind til land. Overlevende oplever smerter op til flere uger efter mødet. Du har absolut ingen mulighed for at overleve det giftige stik, hvis ikke du bliver behandlet med det samme! Efter stikket skal man hælde eddike på i mindst 30 sekunder. Syren i eddiken stopper nogle af giftens egenskaber fra at trænge videre ind i blodbanen, og du har derfor større chance for at overleve. Goblen findes i vandene omkring Asien og Australien.