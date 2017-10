10 politisk ukorrekte jokes du kan grine af i omklædningsrummet

6. En vagabond har gået rundt i flere dage uden at få noget at spise, og nu kan han simpelthen ikke holde det ud længere. Han sniger sig derfor ind på en restaurant og får øje på en mand ved et bord, som virker helt opslugt af at læse sin avis. Foran manden står en dejlig lun tallerken med gule ærter, og da vagabonden er ved at omkomme af sult, sætter han sig diskret foran tallerkenen og begynder at guffe den varme ret i sig. Da han når ned til bunden af den dybe tallerken kan han pludselig se en sort, lusebefængt kam ligge på bunden – og fuld af afsky kaster han hele retten op i tallerkenen igen. Derpå sænker manden overfor sin avis og spørger: ”Nå, fandt du også kammen?”





7. En blondine rammer en bil i trafikken, og den uheldige mand ruller vinduet ned og råber: ”Hvad fanden laver du? Har du overhovedet taget et kørekort?” Blondinen: ”Ja, og jeg har ret sikkert haft mange flere køretimer end DU har!”