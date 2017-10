10 røvgode råd - om byture

7. Lad være med, at drikke snaps. Så kommer man bare op at slås med chefen...





8. Lad være med at drikke dig ALT for stiv hjemmefra. Det scorer man sjældent på. En god skid, der lige fjerner diverse begrænsninger i knolden, er generelt den bedste tilstand. Nogle gange er det bare federe at smide en 5-6 bajer i fjæset med et par gutter på en pub, kontra at være bacardistiv på en klub.





9. Prøv aldrig at drikke i samme tempo som andre, der tydeligvis er over din egen vægtklasse.





10. Gør dem varierede. Standardbyture hver fredag eller lørdag på de sædvanlige barer/diskoteker kan hurtigt blive ensformige, og man presser derfor sig selv ud i oftere at spendere flere penge for at få mere krydderi på. Dette kan nemt omstilles ved at opsøge nye steder eller situationer, hvor man også møder nye mennesker og indtryk, som sagtens kan gøre det ud for de ekstra penge, du ville have brugt, hvis du var taget det sædvanlige sted hen.