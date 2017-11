10 røvgode råd - om mad

4. Spis for at leve i stedet for at leve for at spise.





5. Brug fem minutter ekstra på at give det lidt kærlighed og lidt flere penge på at få bedre råvarer.





6. Spis sundt, varieret og først og fremmest med hjertet. Lad være med at tro, du tager 100 kilo på, hvis du får en burger, og lad være med at tro, du kan holde til oceaner af grøntsager, fordi de er sunde. Alting med måde.