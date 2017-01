20.000 Watt bil-anlæg får kvindes glasøje til at flyve ud

Hvis du er fra Randers eller omegn, ved du med garanti, at når det kommer til fyre og deres anlæg, kan det ikke blive for stort. Nogle lydsystemer får både bakspejlet og forruden til at ryste. Denne gang tager vi den lige en tand højere.

Et par fyre har her installeret et anlæg, der rummer hele 20.000 watt. I de fleste tilfælde vil 20.000 watt være nok til at holde et pool-party, der siger spar to. Men her er det altså installeret i det, der ser ud til at være en ældre amerikanerslæde.

I videoen herunder kan du se en kvinde træde nærmere bilens fører - og måske nok også en smule for tæt på. Uheldigt for kvinden har hun et glasøje. Eller rettere sagt havde...