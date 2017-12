5 julegaveidéer til kæresten i sidste øjeblik, som stadig virker betænksomme

Det er ved at være oppe over. Det der med julegaver. Det er snart for sent at købe dem online, og det der med at rende stresset rundt i butikkerne sammen med resten af Danmark virker ikke just tiltrækkende. Men hun skal jo have en gave. Og hvad gør man så?

Kvinder regner lynhurtigt ud, om du har brugt tid på en gave eller ej. Hvis du kommer med en flaske rødvin, fordi det var det eneste, Fakta lige havde at byde på i de sene timer, så kan du nok godt forvente, at der er lukket igennem det meste af januar.

Og februar..

Derfor er det meget bedre at give en gave, som måske ikke fysisk kan gives med det samme, men som alligevel indikerer, der er lagt tanke og følelser i det. Women love that shit..

1) Planlæg en rejse

Indrømmet, en lidt mere pricy gave, men den går også rent hjem! Lav et kort, hvor du på den ene eller anden måde formulerer, at du har tænkt dig, at I skal ud at rejse sammen. Gør det gerne klart, hvad gaven inkluderer. Er det flybilletten, hotel eller hele gildet? Uanset hvad vil hun føle, du har lagt tanke i det - især hvis du fx skriver, at I skal til Paris (Paris er altid en god idé), fordi du ved, hun elsker croissanter og macarons fra Ladurée.

Totalt tænk eksempel, selvfølgelig..

2) Gavekort

Ønsker hun sig en taske? Et smykke? Et par støvler? Giv hende et gavekort til det. Lav et hjemmelavet kort, hvori du skriver, at gaven inkluderer, at I skal ud at købe det sammen, så du kan se det på, eller noget i den stil. Det vil gøre gaven mere betænksom, end hvis du bare havde købt tasken med det samme. Eller.. sådan vil det i hvert fald virke, hvis du gør dig umage med kortet.

3) Gavekort til oplevelser

Er budgettet ikke til det helt store? Intet problem. Lav et hjemmelavet gavekort med kuponer til forskellige ting. Hjemmelavet middag, massage, rengøring, fodbad, Sex and the City maraton uden brok og med bland selv slik ad libitum. Mulighederne er mange, og hvis du kender din kæreste godt nok, kan det blive den helt perfekte, personlige gave.

4) Et billede i en ramme

I disse digitale tider kan et billede betyde alverden. Har I et sødt billede sammen? Få det printet og rammet ind. Er det svært at nå? Giv hende evt. en tom ramme med et sødt kort indeni, hvor der står, at du synes, I sammen skal få taget et kærestebillede, som kan komme i rammen. Tro mig, der er ikke et øje tørt.

5) En hundehvalp

Okay, slap af, er sikkert din første tanke, og det forstår jeg godt. Den her kræver selvfølgelig lidt overvejelse, men hvis nu din kæreste har plaget om en hundehvalp i tide og utide gennem det sidste lange stykke tid, og du egentlig også er hooked på idéen, så er det den perfekte julegave. Og jeg mener selvfølgelig ikke, du skal proppe hundehvalpen i en kasse under træet, men derimod lave et gavekort. En gave, der kun kan gøre stor lykke. Hvis hun altså ønsker sig en hund selvfølgelig..