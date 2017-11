5 latterlige far-vittigheder

"Hiv mig i fingeren!"

Fædre har altid de mest pinlige jokes på lager. Det er bare én af de mange ting, du skal overleve som dreng, for fædre er tilsyneladende ligeglade med fraværet af latter, rullende øjne og forargede udbrud (det er sikkert deres motivation).

Lad os dvæle ved det mærkelige fænomen i anledning af, at " Daddy's Home 2 ", der handler om den til tider ret umulige far-søn-relation, snart rammer biograferne.

I filmen er far Dusty (Mark Wahlberg) og stedfar Brad (Will Ferrell) enige om at give deres børn den perfekte jul, men det nye nye partnerskab kommer på en alvorlig prøve, da Dustys gammeldags macho-far (Mel Gibson) og Brads meget kærlige og følsomme far (John Lithgow) pludselig melder deres ankomst i juleferien..

Filmen er helt sikkert et godt grin – modsat de her klassiske far-vittigheder: