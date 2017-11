5 ting, der plejede at være cool

Hængerøvsbukser



Dengang:

Tilbage i tiden var man über cool, hvis man gik med sine bukser langt nede under taljen, hvilket gav personerne en lidt mere bad-ass attitude(siger man i hvert fald). Tøjet gav personen et mere ghetto-agtigt udseende, og var for en kort definitionen af swag.



Nu:

Stop jer selv.. bare stop det. Lange trøjer og bukser der sidder langt nede under røvballerne åbner motorvejen direkte hen til bistandskontoret, da ingen vil have noget at gøre med en person, der i kampen for at holde bukserne oppe ligner en abe, der har skidt i sine malplacerede bukser.