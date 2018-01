5 vilde boliger på Airbnb i 2017

Tipi i den californiske ødemark

Hvis man trænger til at hive stikket ud og tage et skridt væk fra teknologi, sociale medier og civilisationen, så kan man drage ud i den californiske ødemark og leje en tipi i Yucca Valley. Solnedgang, morgenkaffe og bålmad - what's not to like?

Pris pr. overnatning: 871 kroner