6 kommende spil, vi glæder os til i 2018

Vi er så småt ved at vende os til at skrive 2018 (who are we kidding, vi kommer til at rette så mange syvtaller indtil midt-august…).

- så nu er det på tide at kigge på, hvad vi kan glæde os til på spilfronten. Vi har fundet en håndfuld håbefulde kreationer, som vi spår, vil komme til at sluge en del, hvis ikke for meget, af din tid i 2018.