7 typer, vi alle hader i træningscenteret

’Roid-retardoen

Tro mig, her følger jeg ikke klicheen med at tilsvine folk som går i små tanktops, løfter de største vægte eller tjekker deres muskler i spejlet. Det skal de have lov til. De forsøger at opnå et mål og man opnår ikke et mål ved kun at holde øje med målstregen, men ved at følge med i processen. Så der må vi skuffe jer. Det kan godt være, at et par stykker af dem forsøger at fange opmærksomhed omkring dem selv – lad dem. Så længe de holder sig for sig selv, så er der ingen ko på isen.

Jeg taler derimod om dem, som ikke kan få nok plads. Dem som kaster vægtene fra sig, råber højlydt og skuler nedladende til de nystartede. Du ejer ikke stedet - alle befinder sig på hver deres trin i udviklingen, det gør dig ikke til et bedre menneske at agere som kongen af håndvægtene. Drop det. Vi ved godt, du er stor. Du behøver ikke at være en stor idiot.