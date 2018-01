Årets far bruger sin yndlingssandwich som målestok for sin babys udvikling

Der findes mange måder at vise sit afkom frem på de sociale medier - enten bliver man bombarderet med daglige spam-billeder af ligegyldigheder eller også er der nogen, der formår konceptet 'alt med måde'.

Og så er der dem midt i mellem, som laver det til noget morsomt!

Se bare denne far fra Philadelphia, Brad Williams, som i stedet for at lægge billeder ved med datomærkning eller lignende, vælger at måle sin søn med sin yndlingssandwich,

"min søn er nu dobbelt så stor som en philly cheese steak-sandwich".