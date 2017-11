Alfahan-guiden: 6 effektive måder at hilse på din 'fjende'

1) Gangsteren

Her taler vi old-school-overlegenhed a la gangster-tiden, hvor man giver et fast håndtryk efterfulgt af to kærlige klap på personens kind, som om vedkommende var et barn. Provokerende, modigt og nok den mest douchebag'ede på listen - men hey, så har du sørget for at etablere, hvem af jer der er alfaen.

2) Flirteren

Møder du the enemy, mens han følges med sin udkårne, så kan du med et skarpt håndtryk efterfulgt af et lille blink til hans kvinde sørge for, at du har overblikket over situationen. Du får lidt kvindelig opmærksomhed som den arrogante manfred, mens personen over for dig kan bruge aftenen på at undre sig over, hvorvidt du hilste, flirtede eller provokerede.

3) "Den voksne"

Normalt er en fist-bump helt cool blandt bros, men hvis du møder kontorets røvhul, og han smider en 'friends-only' knytnæve mod dig, så behøver du ikke at følge ham - og du behøver heller ikke at lade ham hænge, og bryde den klassiske high-five-regel. Du skal blot afvente næven, gribe den med begge dine hænder og ryste lidt på hovedet med et smil. På den måde har du etableret, at hans forsøg på at være en bad-ass egentlig blot er barnligt. Buuuuuurn!