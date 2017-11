Anders Hemmingsen har Danmarks største samling af offensive tinder-åbnere

Jeg tog en hurtig snak med Anders:

Hej Anders! Er du blevet forfatter?

Ja er det ikke sjovt? Man skulle tro det snart var jul og at folk skal bruge penge på en sjov mandelgave...

Nu har jeg modtaget alle de her tinder-beskeder igennem nogle år, og tænkte, at det kunne være meget sjovt at bruge dem til et eller andet. Så det er blevet til en bog.

Konceptet er simpelt, og det fungerer.

Det er screens hvor de følsomme redigeret ud. En samtale per side. Meget let læsning. En klassisk lokumsbog. Jeg har valgt de sjoveste ud, og sorteret de værste fra, altså de rigtig slemme, ikke? Som nok ikke ville gå så godt i en bog.

Får du mange af de rigtig slemme, eller hvad?

Ja, der er sådan noget med Raket-madsen, eller noget med folk der skal spærres inde i kælderen, eller ting med børn. Det er lige over grænsen, tænker jeg. Der er stadig en masse slemme med, men de aller aller værste, som ikke kunne tåle at blive trykt, er sorteret fra.

Hvem er bogen til?

Den er til folk der er på Tinder. Som kender miljøet, og den måde man snakker til hinanden på derinde. Det er dem der kan spejle sig lidt i de her beskeder som florerer. Dem som har modtaget den slags beskeder, eller dem som måske har set dem. Så det er dem der ligesom er på appen.

Og så er den til dem der ikke er på Tinder. Dem som er lidt nysgerrig på, hvad det egentlig er det går ud på. Eller folk der undrer sig over hvad deres single-venner laver. Så det er for begge sider.

Du har kørt Tinder-tirsdag på MX ret længe efterhånden. Her har du også fremlagt rigtig mange af de værste Tinder-historier, og det har været et populært format. Har nogen beskyldt dig for at have ødelagt Tinder-miljøet i Danmark, med alt den inspiration du har videregivet?

Nææ. Det har jeg aldrig hørt noget om. Jeg oplyser jo bare om noget, der allerede er der. Selvfølgelig findes der også beskeder som er søde og rare, og ret harmløse. Jeg har bare videregivet dem, jeg synes er sjove.

Bogen er inddelt i 4 kapitler, og her er et par eksempler derfra: