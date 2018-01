Trumps velkomst til College Football Playoff Championship Game i Atlanta kan ikke ligefrem kategoriseres som varm. Tværtimod blev han mødt med højlydte "buuh" og demonstranter, der havde projekteret "Fuck Trump" på siden af Mercedes-Benz Stadium.

Nå, men så kunne det i det mindste ikke blive værre.

Og så alligevel.

Det blev i hvert fald ikke ligefrem bedre under the national anthem. Flere har nemlig pointeret, at det ikke lod til, at Trump kunne teksten.

Overhovedet ikke.

Det er folkene bag Bad Lip Reading enige i, og de har derfor kigget lidt nærmere på, hvad Trump egentlig mumlede under sangen.

Og på en eller anden måde, så virker deres fortolkning ret troværdig. Se selv med her.