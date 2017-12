Bad Lip Reading med Stranger Things er fantastisk!

Så er "A Bad Lip Reading" gutterne på banen igen. Denne gang er Stranger Things taget under kærlig behandling, og det går selvsagt helt galt.





Mikes forsøg på at hjælpe Eleven med ordforrådet går helt op i hat og briller; goat balls og "french cocain", der til sidst får Eleven til at fremstamme sætningen "Will you bleed my butter", er genial!