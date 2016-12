Bliv et hit på Instagram: Tag det rigtige billede og brug årets mest populære hastags

Julen er over os, og de sociale medier flyder over med billeder af lækre anretninger, konfekt og pyntede juletræer.

Men hvordan tager man det perfekte billede på Instagram? Sony har valgt at spørge nogle fotoeksperter om netop det, og de har fundet frem gode råd til, hvordan du tager perfekte billeder af den lækre julemad.

Rådene lyder på at du skal bruge naturligt lys, undgå at bruge blitz, tage billederne lige når der er serveret, og gerne have noget bevægelse i billedet.

Som eksempel har Sony taget nedenstående billede: