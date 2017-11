Borat-skuespiller kommer til undsætning for turister arresteret i mankinis

Sascha Baron Cohen er kendt for mange forskellige karakterer på tv og i film, men den mest famøse - udover en lettere akavet Ali G - er bestemt Borat Sagdiyev.

Borat har været med i The Ali G Show, men fik først for alvor sit gennembrud og internationalle kæmpesucces med filmen Borat! Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan i 2006.

Udover et par ikoniske citater og tåkrummende øjeblikke fik filmen også gjort en mankini ret så populær. En trend, vi efterhånden havde troet, var ovre, men nu er der dukket en ny historie op - et par tjekkiske turister i Kazahkstan er blevet arresteret, da de hoppede frem midt i gaden med den famøse mankini på kroppen.

Det resulterede i en kort arrestering, efterfulgt af en bøde til hver af personerne på 420 kroner.

Og det har Sascha Baron Cohen nu tilbudt at betale: