Brad Pitt bød 750k i en auktion for at se Game of Thrones med Emilia Clarke for en aften

Hvor meget ville du betale for at sidde og lave GoT n' chill med Emilia Clarke aka. Khaleesi?





Well, det fandt man ud i en velgørenhedsauktion, som årligt bliver afholdt af Sean Penn - pengene går til ofrene for naturkatastrofer i Haiti og hans 'silent auction' blev afholdt i Milk Studios i Los Angeles i lørdags. Store stjerner såsom DiCaprio og Schwarzenegger dukkede op for at gøre det mere eksklusivt.

En af oplevelserne, som blev auktioneret på dagen, var netop en aften med Clarke, hvor man ville se et afsnit af Game of Thrones sammen.

Startprisen lå på 125.000 kr og efter sigende skulle auktionæren have råbt ud “Is the King of the North here?!” - men han var ikke i lokalet på det tidspunkt, desværre.

Prisen eksploderede dog ret hurtigt, da Brad Pitt bød adskillige gange og endte med at byde 745.000 kroner, da 'King in the North' kom tilbage på sin plads og tilbød at sidde med på daten. (Som om det ikke burde trække ned i prisen, cockblocker?)

Pitt vandt faktisk ikke, da en ukendt person bød over ham med et bud på 990.000 kroner.

Tænk at have så mange penge i pungen, at man kan bruge 1 million kroner bare på at se et afsnit af Game of Thrones med en skuespillerinde fra serien?

Damn.