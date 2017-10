Burger King tager pis på McDonalds i deres nye kampagne

I forbindelse med Burger Kings nye kampagne for Halloween har kæden stukket lidt til deres største konkurrent, Mcdonalds - mere præcist tilbyder de en gratis Whopper til de første 500 mennesker, der kommer ud til visse restaurantlokationer klædt som en klovn.

Konceptet tager pis på klovnen Ronald McDonald og følger op på den seneste trend med uhyggelige klovnevideoer på nettet. Desuden opfordrer Burger King folk til at tage deres uhyggeligste klovnekostume på og bruge hashtagget #Scaryclownnight, med sloganet "Come as a clown, eat like a king".

Well, de har ramt sømmet på hovedet i forhold til at få Ronald til at virke creepy as fuck!

Se med herunder: