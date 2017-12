Christmas Rage Room: stedet, hvor du kan gå amok, når juleriet bliver for meget

Den søde juletid er for det meste en positiv tid, men af og til kan stemningen godt blive lidt for overvældende og irriterende - specielt når butikker ofte allerede begynder midt november!

Så hvad gør man så, hvis man vil undgå at lade sin opbyggede vrede ud over sine familie til højtiden? Man kan købe sig et par timer i Christmas Rage Room.

Konceptet går i al sin enkelthed ud på et rum, som minder om det muntre køkken i et tivoli - blot med juledekorationer!

For blot 150 kroner kan du tage et baseballbat med ind i et aflukket rum - og så kan du ellers bare få banket juletræet, julekuglerne og de kære nisser til atomer.

So wrong, but so right!