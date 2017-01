Den store drukspilsguide: Her er otte sjove klassikere, der kan sparke gang i festen

FUCK DIG

Antal personer: 4-8

Hjælpemidler: Et spil kort, en helvedes masse øl

Regler: Spillet findes i mange variationer, men vi spillede det sådan her. I får 5 (afhængig af spillere. Hvis I er mange, skal det være færre) kort hver. Læg resten af kortene på bordet i en bunke på bordet og vend et af dem. Hvis ingen har et kort af samme værdi, lægger man et mere ovenpå. Hvis én har et kort af samme værdi, lægger han det oven på bunken og siger: "Fuck dig" til en modspiller.

Offeret skal drikke det antal slurke, der er af kort i bunken inklusive det kort, der lige er lagt. Hvis flere har et kort af samme værdi, er det kun den sidstes "Fuck dig", der tæller. 8'ere er jokere og giver dig mulighed for at skifte til et andet af dine kort. Hvis der for eksempel ligger en 3'er, og en af dine modspillere smider en 3'er og siger "Fuck dig", så må du smide 8'eren efterfulgt af et andet af dine kort, der så er det nye "Fuck dig"-kort.

Vores bedømmelse: Det er et spil med masser af potentiale. Men vi blev nødt til at lave lidt om på reglerne undervejs for at nå en OK promille. Vi lavede blandt andet både 2'ere og esser til jokere for at bunken kunne blive lidt større. Ellers var det som regel bare to-tre slurke per gang. Med de nye regler fik Pøllehornet pludselig en straf på 22 slurke. Sådan!

Variation: Hør Anna David imens. Hver gang hun synger "Fuck dig" i sangen af samme navn, drikker hele bordet.

Vores gennemsnitspromille: 1,1

Antal ølkrus: 3 ud af 6