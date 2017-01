Den store guide: Sådan bliver du bedre til at bælle øl

Der er adskillige gode grunde til at blive hurtigere til at drikke øl:

1) Det er sjovt!

2) Det forøger virkningen af den enkelte genstand.

3) Det frigør tid til vigtige sysler som at råbe ting efter dommeren, indgå tåbelige væddemål og lægge an på de piger, man ikke har skræmt væk med sine bajer-bøvser.

Men hvorfor er det egentlig så vanskeligt at bælle en flaskeøl hurtigt? Problemet er det undertryk, der dannes i bunden af flasken, når du lægger læberne til den lille flaskemunding og vender bunden i vejret - og som gør, at du nærmest er nødt til at suge øllen ud.

Vi har testet fem løsninger på problemet. Alle metoder annullerer undertrykket ved at tilføre luft. I stedet for at du selv skal suge øllen ned, klarer tyngdekraften nu arbejdet for dig. Metode 1, den specialbyggede tryklufts-ebba, skaber oven i købet et decideret ondt overtryk, som direkte blæser øllen ned i mavesækken.

Vores testperson af denne metode, Lærlingen, gik fra en ynkelig bælletid på 34,4 sekunder for en almindelig flaskeøl til en turbotid på 2,9 sekunder. Husk Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kun at drikke 14 genstande om dagen... Nej, vent, er det om ugen?