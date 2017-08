Den vildeste troll: Forlover får PornHub til at gennemgå brudgommens søgehistorik i genial video

Hvis du nogensinde har tilbragt din dyrebare tid til et bryllup, ved du godt, at en tale skal komme fra hjertet, omhandle kærlighed og ikke mindst gøre et stort indtryk. Derfor vil de fleste indeholde akavede minder eller sjove historier.

Thom, der var forlover til Danny Hodgetts bryllup, valgte så lige at hæve niveauet gevaldigt. Faktisk havde Thom i samarbejde med PornHub lavet en video, hvor fokus var på Dannys historiske oplevelse af den hudfarvede hjemmeside.

Gæsterne til brylluppet blev mødt af en PornHub-repræsentant kaldet Aria. Hvorefter der ellers bliver givet en rundtur i Dannys pornografiske vaner. Selvfølgelig til stor fornøjelse for publikum.

Da Dannys nybagte kone ikke altid kan være ved hans side, har PornHub også valgt at give ham et gratis premium-medlemskab, der fungerer, når han er ude at rejse.

Stort tillykke til det nygifte par og selvfølgelig også til Thom for den mest kreative forlover-tale nogensinde.

Se, hvordan situationen forløb i videoen herunder.