Denne mand købte 80 flybilletter til sine rovfugle - og de var helt chill med det

Ifølge Lensoo var det hans ven, der er kaptajn, som sendte ham billedet. Et billede, der sætter gang i de helt store spørgsmål. Hvor skal han hen med alle de fugle? Hvorfor ejer han i grunden så mange høge? Ved han egentlig, at fugle kan flyve? Vidste de andre passagerer, at de skulle dele kabine med en hel hær af høge? Så mange spørgsmål, der mangler at blive besvaret.

Men det, der slår os mest, er, at fuglene ser enormt chill ud. Som om de tager flyet på arbejde hver evig eneste dag. Og der kan være noget om snakken. For et par år siden uploadede en anden Reddit-bruger ved navn Ro0oter dette billede, hvor en dude havde taget endnu flere fugle med på sin rejse – dengang var det dog falke. Som det er det mest normale i verden at gøre.