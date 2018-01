Der er én slags øl, du aldrig må drikke, når du spiser stærk mad

Når det kommer til stærk mad, har mælk altid været den bedste kur mød den brændende fornemmelse i munden, der opstår, når du spiller lidt for smart med chilisaucen.





Men hvor ofte er man lige i nærheden af en liter mælk til at dulme smerterne? Oftest får man stærk med over et glas rødvin, en øl eller andre alkoholiske drikke, og dem tyer vi til for at slukke branden så at sige.

Bad choice, man.

Det viser sig nemlig, at øl er en af de slemme drikkevarer at bruge i forbindelse med spicy mad - forskeren Nicole Garneau har dedikeret sit liv til at studere smag, og i forbindelse med dette har han nærstuderet forbindelsen mellem øl og mad.

Hun fortæller, at det er lidt at skyde sig selv i foden at forsøge at skylle chilismagen væk med øl - en af de elementer, som kan give den brændende fornemmelse (fra blandt andet chili) er capsaicin, som ikke bliver opløst i vand. Og når størstedelen af din fadøl består af vand, så bliver capsaicinen ikke opløst og kulsyren forøger desuden smertefornemmelsen.

Der er én bestemt øl, som er den store synder - og det desværre alles yndling. IPA'en.

Dens sædvanlige bitterhed i forhold til andre øl er det værste, man kan gøre mod en chili-mund. Derimod bryg såsom stout og lidt mere tunge, cremede øl såsom Guinness kan hjælpe dig godt på vej mod lindring.

Ergo, hold dig væk fra bajerne, når du spiser hotwings.

Det er umuligt, vi ved det godt...