Derfor har dine jeans den lille lomme indeni lommen

Hvis du ligesom millioner af andre mennesker har undret dig over, hvorfor i alverden der er en lille lomme over den almindelige lomme på et almindeligt par jeans - ja, så er der nu fundet en forklaring på det.

Lommen er alt for lille til stort set alting - bortset fra nogle mønter, et kondom eller en 5 cl-snapseflaske, du forsøger at smugle med ind på festivalen.

Det viser sig i virkeligheden, at det er en levn fra gammel tid - tiden, hvor alle mænd gik med lommeur. Lommen er til den lille kæde-hængende urskrive, som man i gamle dage brugte i stedet for armbåndsuret.

Hvorfor den så stadig sidder på moderne jeans, vides ikke, da man ikke længere går med lommeur - med mindre man er 80 eller über-hipster!