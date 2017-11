Derfor kan visse mænd ikke gro et fuldskæg

Det bliver en værre plettet affære, som desværre mere kan ligne en gadehund med den ene fod i graven frem for et prægtigt løveskæg.

Hvad skyldes det? Den ene fyr kan flette sine kæmpelokker, mens den anden forsøger at lave hentehår henover kinden.

Well, det er lidt et skud lige i æren, men dem som bøvler med at få græsplænen lige over det hele, kan have ret så store hormon-problemer. Det mandlige kemikalie dihydrotestosterone udvikler den seksuelle karakteristik, som gør dig til en mandig partner over for kvinden - det bliver produceret af testosteronen og har en stor effekt på din skægvækst. Jo mere modtagelig du er over for testosteron, jo tykkere bliver din skægvækst.

Og din modtagelighed over for testosteron? Well, det afhænger så igen af din genetik. Sidder din far med enten fuldvoksen Simba-manke eller små dun på kinderne, så kan du takke ham for det.