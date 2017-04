Disse emojis skal du bruge hvis du vil score

Du elsker at flirte over telefonen. Beskederne bliver smidt frem og tilbage, og du føler dig som kongen af Tinder, hver evigt eneste gang du får kvinderne til at grine. Du skal bare huske på, at der er en hårfin grænse mellem succes og fiasko.

Derfor er det utrolig vigtigt, at du bruger de rigtige emojis, hvis du har planer om at score en af dine langhårede flirts. Du kan nemlig ikke skyde skylden på autocorrection, hvis du “tilfældigvis” får sendt en aubergine, en knyttet hånd og nogle dråber…

Men bare rolig, vi har din ryg. Clover, der er et Tinder-alternativ, har lavet en undersøgelse, der viser, hvilke emojis som giver de fleste og færreste tilbagemeldinger. Det viser sig overraskende nok, at vores ‘go-to-jokes’ ikke er så populære blandt de kære hunkøn.

Se grafikken herunder. Vi starter med kvinderne.