Donald Trumps indsættelsestale har nu fundet vej til Pornhub

Sjovt? Ja! Men tanken om at finde Trump på et pornosite er alligevel ikke noget, vi har lyst til at lade fylde i vores små hjerner. For forestil dig, at du er ved at nå klimaks, og pludselig dukker Trump op i en thumbnail ude i højre side af skærmen. ADR!

På trods af det viser det sig rent faktisk, at folk øjensynligt påvirkes af det, der når nyhedssidernes overskrifter, når det kommer til, hvad de søger efter på pornosider. Eksempelvis fik spektaklet om Trumps angivelige udskejelser i Moskva, hvor Trump skulle have bedt en flok prosituerede om at urinere foran ham i præsidentsuiten på Ritz Carlton Hotel (Obama-parret havde tidligere boet der – og Trump hader dem jo), ordet ’Golden Shower’ til at stige med hele 289 procent d. 11. Januar. Søgninger på ’Donald Trump’ steg selvsamme dag med 273 procent (WTF?) ifølge Pornhub Insights.