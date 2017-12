Drop fluesmækkeren og eliminer fluer med denne saltpistol

En af fordelene ved vinterperioden (ja, der er faktisk nogle få! er, at man ikke har en masse fluer, der svirrer rundt omkring. De kommer først til sommertid, hvor de har god tid til at flyve rundt om dit hoved en tidlig lørdag morgen i sengen eller sætte sig på alle dine madvarer ude i haven.

Not anymore!

På eBay kan man få et gevær, som kan skyde salt under tryk ud med ret høj præcision. Pludselig er den kedelige fluejagt blevet til en leg for alle aldre - så skal du så bare finde ud af, hvad du skal gøre med de store klatter salt, som du får skudt rundt i huset!

Den kan købes her for ca. 250 kroner.

Se den i aktion herunder: