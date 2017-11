Drop sokker og vin - her er årets julegave!

Hipd.dk og Citatplakat.dk skaber plakater med humor i centrum. Hos Hipd har de specialiseret sig i den forædlede kunstart “farhumor” og fyrer den af med ordspil og jokes, der er så dårlige, at det bliver intet mindre end genialt.

Hos Citatplakat kræver humoren, at du har set de danske filmklassikere som “Blinkende Lygter”, “De Grønne Slagtere” og “Olsen Banden”, før at du fanger referencerne. Citatplakat har nemlig håndplukket over 500 af de sjoveste danske citater gennem tiden og skabt et bredt sortiment af sjove plakater med et tidløst design.





De 10 sjoveste fra www.citatplakat.dk