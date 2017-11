Eksperter har fundet tidspunkterne, hvor du får flest likes på Instagram

Instagram kan godt være lidt af en vildmark i forhold til at få likes, følgere og hvad man nu ellers hungrer efter på de sociale medier - når alt kommer til alt, så handler det jo bare om at poste noget godt - og så få det eksponeret!

Men det viser sig, at der er visse tidspunkter i døgnet, du bør poste, hvis du vil trække flest likes hjem.

Online-værktøjet Latergramme har lavet en analyse på 6.000 opslag, at de bedste to tidspunkter at poste sit billede - globalt set - er klokken 17.00 og 02.00.

Her er de mest aktive og engagerede brugere tilsyneladende online og klar på at like dine opslag!

Det er selvfølgelig generelle tal ud fra analysen, men der er også foretaget specifikke målinger pr. dag.

Bedste tid at poste dine opslag pr. ugedag:

Mandag: 19.00 eller 22.00

Tirsdag: 15.00 eller 22.00

Onsdag: 17.00

Torsdag: 19.00 og 23.00

Fredag: 01.00 og 20.00

Lørdag: 00.00 og 02.00

Søndag: 17.00

Så har du lige lidt mere data klar, så du kan få likes til at vælte ind!