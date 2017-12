Eminem åbner pop-up, hvor du rent faktisk kan få 'Mom's Spaghetti i forbindelse med '8 Mile's 15 års jubilæum

Og skulle du af en eller anden grund ikke være bekendt med referencen, så stammer den fra 8 Mile soundtracket Lose Yourself, hvor Eminem rapper:

"His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy

There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti"

Det har været til grund for mange memes gennem tiden, og det er nu den spaghetti, du rent faktisk kan få serveret.

Velbekomme!