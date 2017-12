Eminem fortæller, at han bruger Tinder til at møde kvinder

Der er sikkert flere af os, der har brug for en smule hjælp, når det kommer til at møde kvinder. Hjælp i form af Tinder, naturligvis. Og selvom man måske ikke skulle tro, at det også gjaldt for en af de største rappere nogensinde (jeps, I said it..), så er det faktisk netop tilfældet.

I et interview med Vulture fortæller Eminem nemlig, at han bruger Tinder på lige fod med os andre.

Og stripklubber..

Et udsnit af interviewet lyder sådan her:

Do you date?

It’s tough. Since my divorce I’ve had a few dates and nothing’s panned out in a way that I wanted to make it public. Dating’s just not where I’m at lately.

When you were dating, how’d you meet people? Tinder?

I mean, yeah.

Are you being serious?

Yeah, Tinder.

Really?

[Laughs] And Grindr. I also used to go to strip clubs.

I think a lot of long-term relationships start in strip clubs.

What can I say? Going to strip clubs is how I was meeting some chicks. It was an interesting time for me.

Is fame lonely for you?

Am I lonely? No, I’m good. Thanks for asking though.

Så næste gang du måske føler dig en smule sørgelig over igen-igen at have brugt flere timer på at swipe på Tinder, så bare rolig.. Eminem gør det også.

Eller tag på stripklub med samme undskyldning!