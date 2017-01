Er du den næste Batman? Her kan du se, hvor meget det koster

Vi ved, du har tænkt på det samme. Hvor meget det ville koste at være Batman?

Selvfølgelig kræver det en del udholdenhed, kamptræning og en mørk macho-stemme at kunne være nattens helt. Men den største udfordring bliver formodentlig at skaffe kapital til at købe det nødvendige udstyr.

Vores kære venner hos Twizzle har regnet på det, men det har ikke været helt problemfrit. Først og fremmest fordi Batman ikke findes. Defor er det lidt sværere end bare at gribe knoglen og ringe Bruce Wayne op. Men der er taget udgangspunkt i Christopher Nolan’s "The Dark Knight", og med kreativ tankegang er det lykkedes dem at skabe en grafik, som fortæller, hvor meget træningen og diverse gadgets koster.

Bemærk: Priserne er i pund, der i skrivende stund står i 8,73 kroner per styk. Auch!