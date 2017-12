Etbenet krigsveteran dødløfter 125 kg

Der findes utallige videoer og rekorder på nettet, hvor store bøffer og strongmen løfter diverse tunge vægte - men hvor tit ser man lige en etbenet mand lave den vildeste dødløft?

Her snakker vi en krigsveteran ved navn Jay Fein, som blev hårdt såret under sin udsendelse til Afghanistan for 10 år siden, hvor han måtte have sit højre ben amputeret.

Det stoppede ham ikke fra at styrketræne, og han begynde at dødløfte trods ret store forhindringer - ikke desto mindre tog det ham ca. seks måneder at nå til det punkt, hvor han kunne løfte 125 kg - på ét ben!

Det er respekt, lige der.

Se med herunder: