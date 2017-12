Facebook giver dig mulighed for en snooze-knap mod irriterende personer

Kender du også situationen, hvor du overvejer at slette én på din venneliste, fordi vedkommende har spammet dit feed med alt muligt lort? Jep, men alligevel er man tit i den situation, at man ikke kan nænne at slette dem helt fra sit SoMe-liv.

Så, hvad gør man?

Well, Zuckerberg har længe arbejdet på en form for pausefunktion til dit feed, og det er eftersigende ved at være klar til markedet.

Konceptet er lidt ligesom en Snooze-knap!

Funktionen fokuserer på at kunne hjælpe dig med følgende situationer:

Undgå at falde i hos eksfruen: Har du ændret din civilstatus til 'single' og har brug for ikke at se ekskæresten i et stykke tid, så kan du minimere deres tilstedeværelse i dit feed - ingen tag-forslag, ingen posts og ingen placering på vennelisten

Undgå den irriterende kollega/undgå den faste kommentator: Hold dine opdateringer væk fra personer, som du ikke vil have til at være en del af dit liv - eller hvis du holder en fest, og ikke orker den irriterende kollega! Eller hvis folk kommenterer konstant på dine billeder!

Snooze, motherfucker!: Den vigtigste funktion og den mest 'voldsomme' er netop det, som Zuckerberg kalder Snooze. Du kan essentielt set 'slette' en ven i 30 dage, hvorefter personen dukker op i dit feed igen. Ah, et break fra spam!

- Og alt er selvfølgelig anonymt!

Så god fornøjelse med at sortere grundigt i vennelisten!