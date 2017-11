Fem torturinstrumenter der får Saw til at ligne en tegneserie

4. Brazzen Bull/Bronze Tyren

De af jer der har været uheldige nok til at se den forfærdelige film ”Immortals” genkender nok denne form for tortur.



Tyren bestod af ren bronze og var hul indeni med en lem på siden, der kunne låses udefra.

Offeret ville blive låst inde i tyren, og et bål ville blive tændt under. Bronzen ville blive så varm at offeret blev grillet ihjel.



Som om det ikke var slemt nok, lavede arkitekten af Tyren også et kompliceret system af rør, så når ofrene skreg lød det som en arrig tyr. Han fik for resten selv æren af at demonstrere dette system.