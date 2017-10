Frank Hvam og Mick Øgendahl tager på tour sammen.

To komiske legender joiner hinanden på forårsturné.

Det er ingen andre end Frank Hvam og Cas.. Mick Øgendahl! Ta-dah!





Selv siger de kort om deres nye turné:

Frank: ”Vi hygger os rigtig godt i hinandens selskab. Vi er begge mænd, hvide, heteroseksuelle og født på landet – det giver faktisk en del at snakke om.. og en del at være bange for..”

Mick: ”Frank prøver at sige noget klogt, mens jeg mere koncentrerer mig om at være sjov. På den måde supplerer vi hinanden godt.

Gå med åbent sind ind til denne specielle cocktail, hvor der både bliver skudt med bazooka og kastet med knaldperler. En show hvor man skal regne med at have ekstra bukser med... -eller acceptere at sidde i voksen-ble. Kort sagt: Det bliver pisse sjovt”