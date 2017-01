Fyre forvandler Cadillac til kørende jacuzzi

Husker du dengang, hvor du sammen med den amerikanske rapper Xzibit brugte timevis på at se på flabede biler i MTV-programmet Pimp My Ride. Den almindelige Ford Fiesta skabte ikke noget street credit, fordi halvdelen af nabolaget kørte rundt med blå lygter og et diskotek i bagagerummet.

De to fyre her har dog ikke fået hjælp af MTV og Xzibit, men derimod brugt deres egen ingeniør-viden. I omegnen af seks år skulle Duncan Forster og Phil Weicker bruge for at ombygge deres 1969 Cadillac Coupe DeVille til en fuldt funktionel kørende jacuzzi, der laver bobler, når den kører.

Ingeniørene har bygget The Carpool DeVille, efter at de tidligere som studerende byggede en prototype. Den gamle Cadillac købte de for 5.500 kroner og installerede herefter varme, ny affjedring og selvfølgelig et vandanlæg.