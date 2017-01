Genial far viser: Sådan får du dit spædbarn til at vaske din bil

Bilen er beskidt, og du orker ikke selv at gøre så meget ved det. Men hvis du har et spædbarn, så kan det hurtigt blive klaret. I hvert fald vis man gør som denne geniale, New Zealandske far.

Han har tidligere vist os, hvordan man går på indkøb med en lille baby, og nu viser han os, hvordan man kan komme udenom at vaske bilen, hvis bare man overtaler sit spædbarn til at gøre det.

Og selvom det måske lyder som børnearbejde, så bliver det heldigvis gjort på en sjov måde. Og det lille barn får vist ikke helt løst opgaven på et niveau, hvor de fleste bilejere ville være resultatet bekendt.