Genialt: Fyre bruger Tinder til at rejse GRATIS gennem Europa

Sidste stop på turen var Barcelona. Desværre for Matt og Ammar virkede de spanske piger ikke rigtig tiltrukket af de to fyre. Heldigvis kendte Ammar et par piger byen, så pludselig blev Tinders helt egen gangbang-funktion, Tinder Social, aktuelt.

Efter de to piger havde ‘joinet’ gruppen, lykkedes det for ulvegruppen at trække matches. De mødtes med andre grupper, hvorefter mad og ja, selv en bytur, blev betalt.

Eksperimentet lykkedes. De to fyre besøgte tre storbyer i Europa uden at trække en krone op af lommen. Hvilken hjertevarm historie om to højre-swipende mænd. En stor inspiration for os alle.

Så hvad venter du på?