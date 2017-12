George Clooney har givet 1 mio. dollars til 14 kammerater, der hjalp ham i begyndelsen

Hvem vil ikke gerne være venner med George Clooney, når han vælger at øse ud af sin formue til sine nærmeste?

Det skete tilsyneladende tilbage i 2013, fortæller hans bedste makker Rande Gerber, som sammen med 13 andre kammerater fik en besked af Clooney.

'The Boys' fik beskeden:

"Hey, mark September 27, 2013 on your calendar. Everyone’s going to come to my house for dinner.”

De havde måske luret lidt, at der var noget på færde, men de havde nok ikke regnet med at middagen ville resultere i 14 identiske kufferter fyldt med 1 mio. dollars i hver fordelt på 20 dollarsedler.

Clooney sagde følgende:

"Listen, I want you guys to know how much you’ve meant to me and how much you mean to me in my life. I came to L.A., I slept on your couch. I’m so fortunate in my life to have all of you and I couldn’t be where I am today without all of you.”

“‘So, it was really important to me that while we’re still all here together, that I give back. So I want you all to open your suitcases.”





Mother of god - nogle af kammeraterne havde normale liv, nogle havde problemer med at betale for sine regninger og pludselig, så var alle pengeproblemerne væk! Han havde endda betalt folkenes Skat, så pengene var ren og skær deres.

Not all heroes wear capes.