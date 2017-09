Har du mod på The Big Mac Challenge? Så kan du få råd til din næste bytur

Der er ikke noget som et McDonald’s-meal dagen derpå efter en liiiidt for våd bytur. Men denne udfordring vil nok og har allerede fået flere til at kaste op. Vi præsenterer ’The Big Mac Meal Challenge’.

Det er en uofficiel (i McDonald's-regi) Facebook-gruppe, der står bag, og som har gjort det til deres mission at finde en person, som rent faktisk kan gennemføre den.

Udfordringen går ud på, at en person skal spise fire Big Macs, fire store fries og fire store milkshakes efter eget valg. Alt det skal fortæres på en time, og maden må ikke komme op igen inden for de første 30 minutter efter at have slugt den sidste bid.

Af andre regler kan nævnes: