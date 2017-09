Havde besøgt chili-festival dagen før: MMA-kæmper får pludselig eksplosiv diarré midt under kamp

MMA er en brutal sport. Men for Travis Wolford blev det endnu mere brutalt, end det plejer. For hvis der er noget, der er værre end at blive ”kvalt” på madrassen i oktagonen, så er det at få eksplosiv diarré foran hundredvis af tilskuere efter at være blevet ”kvalt” af sin modstander på madrassen i oktagonen.

Det var nemlig præcist det, der skete for Travis, da han blev besejret af Daniel Cooper til et event i Beckley, West Virginia.

Se klippet herunder.