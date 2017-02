Her er de bedste og vildeste reklamer fra årets Super Bowl

Mercedes

Den tyske bilfabrikant har leveret en reklame, som næppe kunne passe bedre ind i de amerikanske hjerter. Vi bliver kastet ind på en bar ved Route 66, hvor “Born to Be Wild” spiller for fuld musik, og store motorcykel-entusiastiske typer hygger sig. De, der er født til at være vilde, burde også køre noget, som er bygget til at være vildt.